Balesetek, torlódások országszerte

A 65-ös főúton, a Hőgyész és Kéty közötti szakaszon, egy személygépjármű árokba hajtott. A 19-es km-nél a forgalom félpályán halad. Már korábban megírtuk , hogy az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal. A 33-as km-nél Gyál térségében egy sávon megy a forgalom. A torlódás meghaladja a 10 km-t.

Erősödik a forgalom az M3-as autópályán, az M0-s autóúttól befelé, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól a városközpont irányába, a 31-es főúton Maglódtól az M0-s autóút felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-s autóúti csomópont előtt.

Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.

