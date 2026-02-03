2026. február 3., kedd

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetek, torlódások országszerte

Óvatosan vezessenek!

MH
 2026. február 3. kedd. 8:35
Megosztás

A 65-ös főúton, a Hőgyész és Kéty közötti szakaszon, egy személygépjármű árokba hajtott. A 19-es km-nél a forgalom félpályán halad.
Már korábban megírtuk, hogy az M0-s autóút keleti szektorában, a M5-ös autópálya felé tartó oldalon több gépkocsi ütközött egy kamionnal. A 33-as km-nél Gyál térségében egy sávon megy a forgalom. A torlódás meghaladja a 10 km-t.

Balesetek, torlódások országszerte
Erősödik a forgalom az M3-as autópályán, az M0-s autóúttól befelé, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól a városközpont irányába, a 31-es főúton Maglódtól az M0-s autóút felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-s autóúti csomópont előtt - Képünk illusztráció
Fotó: MH/Purger Tamás

Erősödik a forgalom az M3-as autópályán, az M0-s autóúttól befelé, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól a városközpont irányába, a 31-es főúton Maglódtól az M0-s autóút felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-s autóúti csomópont előtt.

Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink