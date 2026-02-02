Krónika
Újabb téli vihar és hidegrekord
Az Egyesült Államok keleti részének számos pontján megdőlt a hidegrekord vasárnap
A legtöbb havat Észak-Karolina nyugati részén, Faustban regisztrálták 55 centiméterrel. Dél-Karolinában veszélyhelyzet van érvényben, és hétfőre tanítási szünetet rendeltek el, azt kérve, hogy akinek nem feltétlenül szükséges ne induljon útnak.
A meteorológiai összegzések szerint több mint 20 helyen dőlt meg a legalacsonyabb napi hőmérséklet rekordja Indiana államtól Floridáig. Orlandóban a Disney vidámpark bejáratán vasárnap reggelre jégcsapok alakultak ki, és az óceán parti Daytona Beach-en mínusz 7 fokot mértek.
Az erős, viharos szélben a tényleges hőmérsékletnél jóval alacsonyabb volt a hőérzet, a fővárosban, Washingtonban a hőérzet megközelítette a mínusz 20 fokot, és hasonló volt a helyzet Philadelphiában és New Yorkban is.
A vihar miatt a hétvége két napján mintegy 4 ezer légijáratot töröltek, és háztartások tízezrei maradtak áram nélkül, miközben Louisiana, Mississippi és Kentucky államban az egy héttel korábbi téli vihar következményeként továbbra is több tízezer otthonban nincs áram.
A vasárnapi hivatalos összegzések szerint az elmúlt héten kezdődött rendkívül szokatlan hideg időjárás és téli viharok összesen legkevesebb 78 halálos áldozatot követeltek.