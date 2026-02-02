Újabb halálos áldozata van a svájci tűzesetnek

Újabb halálos áldozata van annak a tűznek, amely szilveszter éjszakáján történt a svájci Crans-Montana síparadicsomban.

A hatóságok közlése szerint egy 18 éves svájci fiatal január 31-én halt meg egy zürichi kórházban. A sérültet a szilveszteri éjszakán történt tűzeset után szállították kórházba, állapota azonban az orvosi ellátás ellenére sem javult. Halálával a svájci tűz halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett.

A tragédia során összesen 116 ember sérült meg, többségük fiatal. A hatóságok szerint nyolcan 16 év alattiak voltak.

A svájci tűz következményei még hetekkel később is érezhetők, mivel sok sérült állapota súlyosnak bizonyult.

A Svájci Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal adatai szerint jelenleg is sok sérült szorul kezelésre: 44 beteget külföldön ápolnak, többek között Franciaországban, Olaszországban és Németországban, míg 37-en svájci kórházakban vannak. A vizsgálat eddigi megállapításai alapján a tüzet pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő habját. A nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a BBC alapján az origo.hu.

Súlyos dolog derült ki a helyről, ahol 40 ember vesztette életét a szilveszteri éjszakán. A hatóságok most ismerték el, hogy svájci tűzeset helyszínét öt éven át egyetlen alkalommal sem ellenőrizték.