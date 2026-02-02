2026. február 2., hétfő

Előd

Krónika

Újabb halálos áldozata van a svájci tűzesetnek

Január végén hunyt el egy súlyos égési sérülésekkel kezelt fiatal

 2026. február 2. hétfő. 18:07
Újabb halálos áldozata van annak a tűznek, amely szilveszter éjszakáján történt a svájci Crans-Montana síparadicsomban.

Újabb halálos áldozata van a svájci tűzesetnek
Crans-Montana luxus alpesi síközpontjában a szilveszterkor pusztító tűzvész áldozatainak emlékére folyamatosan égnek a gyertyák
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

A hatóságok közlése szerint egy 18 éves svájci fiatal január 31-én halt meg egy zürichi kórházban. A sérültet a szilveszteri éjszakán történt tűzeset után szállították kórházba, állapota azonban az orvosi ellátás ellenére sem javult. Halálával a svájci tűz halálos áldozatainak száma 41-re emelkedett.

A tragédia során összesen 116 ember sérült meg, többségük fiatal. A hatóságok szerint nyolcan 16 év alattiak voltak.

A svájci tűz következményei még hetekkel később is érezhetők, mivel sok sérült állapota súlyosnak bizonyult.

A Svájci Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal adatai szerint jelenleg is sok sérült szorul kezelésre: 44 beteget külföldön ápolnak, többek között Franciaországban, Olaszországban és Németországban, míg 37-en svájci kórházakban vannak. A vizsgálat eddigi megállapításai alapján a tüzet pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozhatták, amelyek meggyújtották a mennyezet hangszigetelő habját. A nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a BBC alapján az origo.hu.

Súlyos dolog derült ki a helyről, ahol 40 ember vesztette életét a szilveszteri éjszakán. A hatóságok most ismerték el, hogy svájci tűzeset helyszínét öt éven át egyetlen alkalommal sem ellenőrizték.

