Több mint egy tonna halat fogtak - illegálisan

Nem mindennapi kapásuk volt a teleormani közlekedési rendőröknek, amikor egy gyanúsan túlsúlyos, nyakig sáros személyautóban több mint 1100 kilogramm illegálisan kifogott halat és ipari halászhálókat találtak - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a közegnek nem volt nehéz dolga kiszúrni a járművet, a sofőr ugyanis mindent elkövetett, hogy felhívja magára a figyelmet. Nem elég, hogy a gépkocsi feltűnően koszos volt, de még a rendszáma is hamisnak bizonyult.

A járműben a busák, pontyok, kárászok, csukák és süllők társaságában tegy 42 éves férfi és egy 19 éves fiatal utazott. A sofőrt így 24 órára őrizetbe vették, a több mint egy tonna halat a helyi állategészségügyi hatóság (DSV) lefoglalta és hamarosan megsemmisíti.