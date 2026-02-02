Porcelán mopsz és műfogak

Több száz értékes és ritka kincs került elő a vitatott, az Egyesült Királyságban épülő HS2-es vasútvonal kivitelezése során, melyeket kizárólag a BBC-nek mutattak be - írja a lap. Mint olvasható, a titkos raktárban őrzött 450 000 tárgy között van rengeteg római pénz, egy római gladiátor bírálatát őrző tábla, egy több mint 40 000 éves kézibalta és számos 19. századi arany fogsor.

A Brit Régészeti Központ szerint „példátlan” mennyiségű leletről van szó, amely új ismereteket nyújt majd Nagy-Britannia múltjáról. Az országban a nagyobb építkezések előtt kötelező régészeti feltárást folytatni - írja a lap. Mint olvasható, 2018 óta körülbelül ezer régész vett részt az ásatásokban a London és Birmingham között tervezett HS2 vonal mentén. Bár az útvonal megnyitását csak 2033 utánra tervezik, a régészek szerint a terepmunka nagyrészt befejeződött.

A lap az érdekességek között említ egy apró, csiszolt dobókockát, amelyet egy elhagyatott középkori faluban találtak a Warwickshire-i Lower Radbourne-ben. A játék hasonlít a modernekre, de más a számozási formátuma, továbbá az egyik oldala hosszabb mint a többi - így kérdéses, mennyire lehet(ett) vele „hitelesen” játszani. Ugyancsak értékes az a porcelán, amely egy ülő mopszot formáz. A szimpla fekete-fehér mázas termék valószínűleg a Derby porcelángyárban készült 1770-1800 környékén.

A BBC szemléz még pár műfogsort is, melyek kerete aranyból, a rágórészeik pedig porcelánból készültek. A tárgyat a XIX. századra helyezik a régészek.