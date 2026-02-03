Krónika
Oroszország már 12 ezer halott katona holttestét adta át Ukrajnának
Az utolsó holttestek cseréjéről a felek január 29-én számoltak be
A miniszter közölte, hogy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével 2024–2025-ben 17 fordulóban szerveztek hadifoglyok és fogva tartott személyek cseréjét. Ennek eredményeként több mint 4 ezer embert sikerült szabadon engedni, több mint fele közülük 2025 májusa és októbere között tért haza.
Legutóbb Oroszországnak 38 holttestet, Ukrajnának pedig 1000 holttestet adtak át.
A konfliktus 2022-es eszkalálódása óta Oroszország és Ukrajna többször cserélt foglyokat, és tavaly májusban, amikor a közel hároméves szünet után első alkalommal közvetlen tárgyalásokra került sor Isztambulban, megállapodtak egy nagyszabású cseréről (1000-1000 formátumban). A júliusban lezajlott harmadik tárgyalási forduló eredményeként a felek „1200-1200” arányú fogolycseréről állapodtak meg. A folyamat szakaszosan zajlott.
Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes december végén elmondta, hogy az isztambuli megállapodások eredményeként Moszkva 2300 katonát, Kijev pedig 2400 katonát kapott vissza. Mindkét fél 170 civil személyt is visszakapott.
A Kreml közölte, hogy a cserével kapcsolatos tárgyalások folytatódnak.