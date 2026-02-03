Oroszország már 12 ezer halott katona holttestét adta át Ukrajnának

2025 júniusától Oroszország több mint 200 elesett katona holttestét kapta meg Ukrajnától. Az ukrán félnek több mint 12 ezer holttestet adtak át az orosz hatóságok – idézte Szergej Lavrov külügyminisztert az Orosz Hírek .

Legutóbb Oroszországnak 38 holttestet, Ukrajnának pedig 1000 holttestet adtak át - Képünk illusztráció

A miniszter közölte, hogy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével 2024–2025-ben 17 fordulóban szerveztek hadifoglyok és fogva tartott személyek cseréjét. Ennek eredményeként több mint 4 ezer embert sikerült szabadon engedni, több mint fele közülük 2025 májusa és októbere között tért haza.

A konfliktus 2022-es eszkalálódása óta Oroszország és Ukrajna többször cserélt foglyokat, és tavaly májusban, amikor a közel hároméves szünet után első alkalommal közvetlen tárgyalásokra került sor Isztambulban, megállapodtak egy nagyszabású cseréről (1000-1000 formátumban). A júliusban lezajlott harmadik tárgyalási forduló eredményeként a felek „1200-1200” arányú fogolycseréről állapodtak meg. A folyamat szakaszosan zajlott.

Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes december végén elmondta, hogy az isztambuli megállapodások eredményeként Moszkva 2300 katonát, Kijev pedig 2400 katonát kapott vissza. Mindkét fél 170 civil személyt is visszakapott.

A Kreml közölte, hogy a cserével kapcsolatos tárgyalások folytatódnak.