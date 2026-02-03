2026. február 3., kedd

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Oroszország már 12 ezer halott katona holttestét adta át Ukrajnának

Az utolsó holttestek cseréjéről a felek január 29-én számoltak be

MH
 2026. február 3. kedd. 8:26
Megosztás

2025 júniusától Oroszország több mint 200 elesett katona holttestét kapta meg Ukrajnától. Az ukrán félnek több mint 12 ezer holttestet adtak át az orosz hatóságok – idézte Szergej Lavrov külügyminisztert az Orosz Hírek.

Oroszország már 12 ezer halott katona holttestét adta át Ukrajnának
Legutóbb Oroszországnak 38 holttestet, Ukrajnának pedig 1000 holttestet adtak át - Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Russian Ministry of Defense

A miniszter közölte, hogy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével 2024–2025-ben 17 fordulóban szerveztek hadifoglyok és fogva tartott személyek cseréjét. Ennek eredményeként több mint 4 ezer embert sikerült szabadon engedni, több mint fele közülük 2025 májusa és októbere között tért haza.

Legutóbb Oroszországnak 38 holttestet, Ukrajnának pedig 1000 holttestet adtak át.

A konfliktus 2022-es eszkalálódása óta Oroszország és Ukrajna többször cserélt foglyokat, és tavaly májusban, amikor a közel hároméves szünet után első alkalommal közvetlen tárgyalásokra került sor Isztambulban, megállapodtak egy nagyszabású cseréről (1000-1000 formátumban). A júliusban lezajlott harmadik tárgyalási forduló eredményeként a felek „1200-1200” arányú fogolycseréről állapodtak meg. A folyamat szakaszosan zajlott.

Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes december végén elmondta, hogy az isztambuli megállapodások eredményeként Moszkva 2300 katonát, Kijev pedig 2400 katonát kapott vissza. Mindkét fél 170 civil személyt is visszakapott.

A Kreml közölte, hogy a cserével kapcsolatos tárgyalások folytatódnak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink