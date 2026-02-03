2026. február 3., kedd

Krónika

Közel 50 embert neveznek meg áldozatként az Epstein aktákban

20 személy a feltételezett nemi erőszak elkövetésének idején kiskorú volt

 2026. február 3. kedd. 0:44
A The Wall Street Journal szerint 47 áldozat neve szerepel az amerikai pénzügyi szakember és szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein büntetőügyének dokumentumaiban.

Közel 50 embert neveznek meg áldozatként az Epstein aktákban
Számos ismert közéleti személyiség és politikus neve is feltűnik a pénteken nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban
Fotó: AFP/Johannes Eisele

A The Wall Street Journal szerint a neveket el kellett volna rejteni, de ez nem történt meg, mert az áldozatok ügyvédei késve érkeztek.

Az Egyesült Államok helyettes főügyésze, Todd Blanche hangsúlyozta, hogy az Igazságügyi Minisztérium gyorsan reagál Epstein áldozatainak a panaszaira. Ha a nevüket helytelenül szerkesztették, a dokumentumokat kijavítják. Azonban 43 személy vezetékneve mégis bekerült a fájlokba, mert az ügyvédek csak a publikálás után fordultak a minisztériumhoz.

Az ellenőrzés kimutatta, hogy 43 közülük szerkesztetlenül maradt a kormány által pénteken nyilvánosságra hozott fájlokban. Több nő teljes neve több mint 100 alkalommal fordult elő – jegyezte meg a WSJ.

A neveken kívül a dokumentumok Epstein áldozatainak egyéb személyes adatait is tartalmazzák. Ezek mindegyike lehetővé teszi, hogy könnyen megtalálják őket.

