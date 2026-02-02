Kanyarójárvány az ICE texasi fogvatartási központjában

Az ICE bevándorlási hatóságot az Egyesült Államokban a migránsok fogva tartási körülményei miatt is bírálják. Egy szülőknek és gyermekeknek fenntartott intézményben több embert is karanténba kellett helyezni.

Az amerikai bevándorlási hatóság ICE egyik dél-texasi fogvatartási intézményében kanyarót állapítottak meg. Két megerősített fertőzés után több migránst karanténba helyeztek – közölte a Belbiztonsági Minisztérium a CBS televízióval és más amerikai médiumokkal. A minisztérium szerint ez egy olyan intézmény, ahol szülőket és gyermekeket tartanak fogva feltételezett bevándorlási törvények megsértése miatt.

„Bármilyen mozgás” tilos a létesítményben

A minisztérium továbbá közölte, hogy „bármilyen mozgás” tilos a létesítményben. Hogy ez konkrétan mit jelent a fogva tartottak számára, és meddig marad érvényben a intézkedés, egyelőre nem világos. A fertőzéseket pénteken állapították meg.

A kanyaró az egyik legfertőzőbb fertőző betegség, és szélsőséges esetekben életveszélyes is lehet. A kanyaróvírussal a levegőben lévő nyálcseppeken keresztül lehet megfertőződni.

Ügyvéd: A kanyarót nem szabad ürügyként felhasználni

A Dilley településen található intézmény legutóbb egy ötéves gyermek fogva tartása miatt került a címlapokra. Körülbelül két héttel ezelőtt egy razzia során Minnesotában fogták el apjával együtt, és vették őrizetbe. Egy bírósági döntés után vasárnap mindketten szabadon távozhattak.

Neha Desai ügyvéd, aki őrizetben lévő gyermekekért küzd, figyelmeztetett, hogy a kanyaró nem használható ürügyként arra, hogy megtagadják tőle és kollégáitól a létesítménybe való belépést, mondta a CBS-nek, számoo be a focus.de.