Hétfő reggeli csúcs

Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán, Szeged közelében, a 6-os km-nél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 6-os km-nél csak a belső sáv járható.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra illetve szakaszos torlódásra kell készülni: az M1-es autópályán, Biatorbágytól (képünkön), az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében (Illusztráció)

Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.



