Előbb borult, majd délutántól napos idő várható

A reggeli órákban túlnyomóan párás, ködös lesz az idő

MH
 2026. február 2. hétfő. 6:38
A nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet. A déli órákig elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, délelőtt a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső sem kizárt. Estétől a Dunántúlon élénkülhet meg a déliesre forduló légmozgás - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott előrejelzésében.

Előbb borult, majd délutántól napos idő várható
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Ferenc Isza

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, viszont sok helyen az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, ezért - az orvosmeteorológus szerint - a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.

