Előbb borult, majd délutántól napos idő várható
A reggeli órákban túlnyomóan párás, ködös lesz az idő
A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, viszont sok helyen az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, ezért - az orvosmeteorológus szerint - a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.