Krónika
Újabb áldozata van szilveszteri tűzvésznek
A Le Constellation nevű bárban történt tragédia egész Svájcot megrázta
Az áldozat szombaton hunyt el, egy hónappal azután, hogy tűz ütött ki a Le Constellation nevű bárban, a Crans-Montana síparadicsomban. A svájci ügyészség közölte: a nyomozás állásáról további részleteket egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.
A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg pezsgősüvegekre helyezett szikrázó gyertyák okozták, amelyek túl közel kerültek a mennyezethez a zsúfolt bárban. Vizsgálják, hogy a mennyezeti hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, illetve engedélyezett volt-e a gyertyák használata. A bárban 2019 óta nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést.
A svájci ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indított eljárást a tulajdonosok ellen. Crans-Montana a Valais kanton egyik kiemelt nemzetközi síközpontja, rendszeres helyszíne alpesi síversenyeknek.