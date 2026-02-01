Újabb áldozata van szilveszteri tűzvésznek

Egy 18 éves svájci állampolgár belehalt sérüléseibe a zürichi kórházban, ezzel 41-re nőtt az újévi alpesi bár­tűz halálos áldozatainak száma – jelentette a Yahoo News az Associated Press beszámolója alapján.

Mécsesek és virágok a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt

Az áldozat szombaton hunyt el, egy hónappal azután, hogy tűz ütött ki a Le Constellation nevű bárban, a Crans-Montana síparadicsomban. A svájci ügyészség közölte: a nyomozás állásáról további részleteket egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.

A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg pezsgősüvegekre helyezett szikrázó gyertyák okozták, amelyek túl közel kerültek a mennyezethez a zsúfolt bárban. Vizsgálják, hogy a mennyezeti hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, illetve engedélyezett volt-e a gyertyák használata. A bárban 2019 óta nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést.

A svájci ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indított eljárást a tulajdonosok ellen. Crans-Montana a Valais kanton egyik kiemelt nemzetközi síközpontja, rendszeres helyszíne alpesi síversenyeknek.