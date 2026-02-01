Tisztázták Hunter S. Thompson halálának körülményeit

A coloradói hatóságok húsz évvel az eset után megerősítették, hogy Hunter S. Thompson, a gonzo újságírás ikonikus alakja öngyilkosságot követett el 2005-ben.

Hunter S. Thompson egykori felesége, Anita Thompson a mai napig nem hiszi el, hogy a férje öngyilkos lett

A Fox News beszámolója szerint a Colorado Bureau of Investigation (CBI) 2025-ben átfogó felülvizsgálatot végzett, miután az író özvegye, Anita Thompson aggályokat vetett fel a haláleset eredeti kivizsgálásával kapcsolatban.

A CBI közlése szerint az újraértékelés nem tárt fel semmilyen olyan új bizonyítékot, tényt vagy körülményt, amely megkérdőjelezné a korábbi megállapítást. A vizsgálat során áttekintették a helyi seriffhivatal iratait, a boncolási jegyzőkönyvet, valamint meghallgatták a családtagokat, az egykori nyomozókat és az ügyben érintett tisztviselőket. Bár az eredeti fizikai bizonyítékok egy részét az iratmegőrzési szabályok miatt időközben megsemmisítették, a 2025-ben elvégzett modern ballisztikai és röppálya-elemzés összhangban volt a húsz évvel ezelőtti következtetésekkel.

A hatóságok hangsúlyozták: a felülvizsgálat célja nem az eredeti nyomozás kétségbe vonása volt, hanem az átláthatóság és a család megnyugtatása. Szakértők szerint egy ilyen ügy újranyitásához olyan új bizonyítékokra lenne szükség, amelyek alapjaiban cáfolják a korábbi megállapításokat – ilyenek azonban nem kerültek elő.

Hunter S. Thompson 2005. február 20-án halt meg coloradói otthonában, halála előtt egy ironikus hangvételű búcsúüzenetet hagyva hátra. Az író életműve – köztük a Félelem és reszketés Las Vegas-ban – máig meghatározó része az amerikai kulturális emlékezetnek.