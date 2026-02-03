2026. február 3., kedd

Meddig maradhatnak életben a vírusok a háztartási felületeken?

A felszíni ellenállás és a fertőzőképesség nem mindig ugyanaz

 2026. február 3. kedd. 8:17
Egy Dr. K. Brandon Ogbunu vezette Yale Egyetemi tanulmány fontos részleteket tár fel a vírusok felületeken való túléléséről, kimutatva, hogy a folyamatot döntően befolyásolja a felület anyaga és a környezeti hőmérséklet kombinációja.

Ajánlott naponta fertőtleníteni a gyakran érintett tárgyakat és felületeket
Fotó: AFP/Anadolu/Olena Znak

Bakteriofágok – baktériumokat megfertőző vírusok – segítségével a tudósok kulcsfontosságú mintázatokat azonosítottak. A réz bizonyult a legkedvezőtlenebb környezetnek magas hőmérsékleten: 37 Celsius-fokon, rézfelületen a vírusrészecskék fele kevesebb mint 30 perc alatt elvesztette aktivitását. Az alacsony hőmérséklet viszont jelentősen meghosszabbította a vírusok élettartamát: 4 Celsius-fokon, rozsdamentes acélon és műanyagon az aktivitásuk sok órán át megmaradt. A szaporodási képesség azonban nem egyenlő a túléléssel.

A tanulmány egy fontos részletet tárt fel: a vírus, amely 37 Celsius-fokon is aktív maradt a műanyagon, az új gazdasejtekben egy óra alatt több mint százszorosára tudott növekedni. Ez azt jelenti, hogy a felszíni ellenállás és a fertőzőképesség nem mindig ugyanaz.

Ezért a kizárólag az időn alapuló hagyományos takarítási irányelvek hiányosak lehetnek. A felületeken keresztüli fertőzésterjedés kockázata az anyagok konkrét kombinációjától és a szobahőmérséklettől függően változik, amit figyelembe kell venni a közösségi terek és kórházak tervezésekor.

Az eredmények segítenek megmagyarázni, hogy például a klinikákon található réz kilincsek miért hatékonyak, míg a hűtőházak vagy hűtőszekrények olyan helyek lehetnek, ahol a vírusok potenciálisan hosszabb ideig is fennmaradhatnak.

