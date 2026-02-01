Gyermekek kizsákmányolása miatt kell felelnie a Metának

Pert indított a Meta Platforms ellen az amerikai Új-Mexikó állam főügyésze gyermekek szexuális kizsákmányolásának elősegítése miatt – jelentette a Reuters .

A Santa Fe-i szövetségi bíróság előtt induló esküdtszéki per az első ilyen jellegű eljárás a technológiai óriás ellen, és várhatóan hét–nyolc hétig tart majd. Raul Torres állami főügyész keresete szerint a Meta platformjai – a Facebook, az Instagram és a WhatsApp – lehetővé tették, hogy bűnelkövetők korlátozás nélkül érjék el a kiskorú felhasználókat, miközben a vállalat profitált az illegális tartalmak terjedéséből.

A vád egyik kulcseleme egy 2023-as fedett nyomozás, amely során a hatóságok kiskorúnak tűnő profilokat hoztak létre. Ezek a fiókok rövid időn belül szexuális tartalmakat kaptak, illetve felnőttekkel léptek kapcsolatba, ami végül három személy ellen büntetőeljáráshoz vezetett. Az ügyészség szerint mindez bizonyítja, hogy a Meta rendszerei nem védik kellőképpen a gyermekeket.

Új-Mexikó emellett azzal is vádolja a céget, hogy olyan funkciókat tervezett – például a végtelen görgetést és az automatikus videólejátszást –, amelyek növelik a fiatalok függőségét és ártanak mentális egészségüknek. A kereset szerint a Meta belső dokumentumai is elismerik a problémát, mégsem vezettek be alapvető biztonsági intézkedéseket, például hatékony életkor-ellenőrzést.

A vállalat minden vádat visszautasít, és hangsúlyozza, hogy számos gyermekvédelmi eszközt alkalmaz. Az állam pénzügyi kártérítést és kötelező biztonsági intézkedéseket kér a bíróságtól.

