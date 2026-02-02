2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Egy figyelemre méltó, 800 éves aranygyűrűt fedeztek fel Norvégiában

Az ilyen leletek rendkívül ritkák

MH
 2026. február 2. hétfő. 15:07
Megosztás

Egy fémdetektor egy kivételes, a nagy népvándorlás korából (Kr. u. 5–6. század) származó leletet tárt fel Norvégia délnyugati részén: egy hatalmas, közel 600 gramm súlyú aranygyűrűt.

Egy figyelemre méltó, 800 éves aranygyűrűt fedeztek fel Norvégiában
Csodálatos középkori aranygyűrűt talált a NIKU (Norvég Kulturális Örökség Kutató Intézet) régésze a legújabb ásatások során
Fotó: Facebook/Norsk institutt for kulturminneforskning

A jellegzetes skandináv stílusban készült díszítés egy vastag, díszes karika, amely valószínűleg nemcsak luxuscikként, hanem a legmagasabb társadalmi státusz, hatalom és esetleg vallási vagy rituális jelentőség szimbólumaként is szolgált.

Az ilyen leletek rendkívül ritkák, mivel az arany értékes importcikk volt Skandináviában abban az időszakban, írta a Gismeteo. A gyűrű vidéki területen, és nem egy hagyományos temetkezési halomban való felfedezése új kérdéseket vet fel a régészek számára a társadalom szerkezetével, a vagyon eloszlásával és a régió viking kor előtti politikai szervezettségével kapcsolatban.

A műtárgyat gondosan tanulmányozni fogják, hogy meghatározzák az arany eredetét és pontosabban meghatározzák a keletkezésének dátumát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink