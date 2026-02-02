Egy figyelemre méltó, 800 éves aranygyűrűt fedeztek fel Norvégiában

Egy fémdetektor egy kivételes, a nagy népvándorlás korából (Kr. u. 5–6. század) származó leletet tárt fel Norvégia délnyugati részén: egy hatalmas, közel 600 gramm súlyú aranygyűrűt.

A jellegzetes skandináv stílusban készült díszítés egy vastag, díszes karika, amely valószínűleg nemcsak luxuscikként, hanem a legmagasabb társadalmi státusz, hatalom és esetleg vallási vagy rituális jelentőség szimbólumaként is szolgált.

Az ilyen leletek rendkívül ritkák, mivel az arany értékes importcikk volt Skandináviában abban az időszakban, írta a Gismeteo. A gyűrű vidéki területen, és nem egy hagyományos temetkezési halomban való felfedezése új kérdéseket vet fel a régészek számára a társadalom szerkezetével, a vagyon eloszlásával és a régió viking kor előtti politikai szervezettségével kapcsolatban.

A műtárgyat gondosan tanulmányozni fogják, hogy meghatározzák az arany eredetét és pontosabban meghatározzák a keletkezésének dátumát.