Köszönöm a gratulációt, hiszen újra kudarcot vallottak a gáncsoskodók: az Európai Bizottság felelős intézménye döntött arról, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai számára kiállítják az EU-s kutatási pályázatokhoz szükséges technikai számokat, ezáltal pedig újra tudnak pályázni a HUN-REN kutatói – közölte a kulturális és innovációs miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Hankó Balázs azt írta: az Európai Bizottság intézménye – közbenjárására – péntek késő délután küldött hivatalos tájékoztatást a kutatóhálózatnak, ebben elismerik, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai megfelelő jogi státusszal és önállósággal rendelkeznek, ezáltal továbbra is önállóan jogosultak részt venni az EU-s pályázatokon.

„A HUN-REN megújulásakor ebben állapodtunk meg a kutatóhálózattal és a jogszabályi környezetet is ennek megfelelően alakítottuk ki. De vajon miért tartott mindez 3 hónapig a Bizottság intézménye számára?” – tette fel a kérdést.

A miniszter ezt azzal magyarázta: „az időhúzással a brüsszeli bürokraták újra szándékosan kárt akartak okozni a magyar kutatóknak. Az nem zavarja őket, hogy eközben több mint 5000 ember munkájának ellehetetlenítését kockáztatják a tevékenységükkel.

„De most sem jártak sikerrel, a bizottság magas rangú képviselőjével folytatott egyeztetésünk eredményeképpen nem tudták tovább húzni az időt és kiadták a hivatalos állásfoglalást” – emelte ki Hankó Balázs.

A miniszter bejegyzésében közölte: ezek után a technikai számok kiadásának soron kívül meg kell történnie a következő napokban; ezt továbbra is folyamatosan nyomon követik és továbbra is minden támogatást megadnak az ügyben a kutatóhálózatnak és a kutatóknak.