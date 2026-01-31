Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M0-son

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két kamion és egy személygépkocsi ütközött össze az autóút 19-es kilométerénél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A baleset következtében a személyautóba két ember beszorult, őket a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

Az Útinform tájékoztatása szerint a külső és a középső sávot lezárták. A belső sávon halad a forgalom; több mint 3 kilométeres a torlódás.