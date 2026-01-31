2026. január 31., szombat

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M0-son

Az Útinform tájékoztatása szerint a külső és a középső sávot lezárták

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 9:37
Megosztás

Hármas karambol miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóúton szombaton Szigetszentmiklósnál.

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M0-son
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két kamion és egy személygépkocsi ütközött össze az autóút 19-es kilométerénél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A baleset következtében a személyautóba két ember beszorult, őket a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

Az Útinform tájékoztatása szerint a külső és a középső sávot lezárták. A belső sávon halad a forgalom; több mint 3 kilométeres a torlódás.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink