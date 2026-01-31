Dudás Miki párja megtörte a csendet

A gyászoló édesanya megköszönte az emberek támogatását és reagált a tragédiával kapcsolatos találgatásokra is. Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett a temetés óta most szólalt meg először.

26 nap telt el Dudás Miki váratlan és lesújtó halála óta, azonban továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés a tragédiával kapcsolatban. A Mosolygó Óriást most pénteken a Pestszentlőrinci temetőben kísérték utolsó útjára. Dudás Miki temetése után a párja, Szigligeti Ivett terjedelmes Facebook-bejegyzésben üzent a barátoknak és a sportolót gyászoló embereknek.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett nem tudott megszólalni a gyásztól

A temetés során a gyászoló özvegy nem tudta felolvasni a gyászbeszédét a fájdalomtól, ezért megkérte a szertartásvezetőt, hogy tolmácsolja a szavait.

Most azonban a Bors arról írt, hogy Ivett egy nappal Dudás Miki temetése után megtörte a csendet és egy bejegyzésben megköszönte a sok jó kívánságot és elárulta, hogyan érzi magát – írta meg a Life.

„Szívből köszönöm mindenkinek, aki tegnap velünk volt lélekben vagy személyesen, és elkísérte Mikit az utolsó útjára. Köszönöm a megszámlálhatatlan részvétnyilvánítást! A rengeteg szeretet, ölelés, üzenet, gyertya és gondolat mind erőt adott nekünk ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. Jó érzés tudni, hogy Miki ennyi ember szívében hagyott nyomot, és hogy nem vagyunk egyedül a fájdalmunkkal. Hálás vagyok minden egyes gondolatért, ami felénk érkezett. Miki szeretete tovább él mindazok szívében, akik ismerték és szerették. Köszönöm, hogy tegnap együtt őriztük/őrizzük Őt.”

A kétgyermekes édesanya ezután reagált a párja halálával kapcsolatos találgatásokra és pletykákra is:

„Szeretnék megkérni mindenkit Miki és családja nevében, hogy a jövőben maradjunk tisztelettel emléke felé és tartózkodjunk a megalapozatlan és valótlan találgatásoktól! Őrizzük meg emlékünkben méltósággal a Mosolygós Óriás emlékét!” – zárta sorait a megtört szívű családtag.