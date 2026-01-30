Szomorúan búcsúzott Dudás Miklóstól özvegye

Tragikus körülmények között, mindössze 34 évesen hunyt el Dudás Miklós világbajnok kajakos, akit pénteken kísértek utolsó útjára a pestszentlőrinci temetőben. A kétgyermekes édesapa halála ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz. Dudás Miklóstól megható szavakkal búcsúzott özvegye.

Dudás Miklós januárban, tragikus hirtelenséggel hunyt el, mindössze 34 évesen. Halálával feleségét és két kisgyermekét, Narát és Milót hagyta hátra.

A néhai sportolót péntek délben kísérték utolsó útjára a pestszentlőrinci temetőben. A gyászszertartáson családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők sokasága vett részt. A gyászolókat nemcsak a pótolhatatlan veszteség fájdalma, hanem a lezáratlan körülmények miatti bizonytalanság is nyomasztotta – írja a Blikk.

Dudás Miki halála ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, miután a boncolás bűncselekményre utaló jeleket tárt fel. A hatóságok kamerafelvételeket elemeznek, telefonos híváslistákat és üzeneteket vizsgálnak, valamint tanúkat hallgatnak meg.

A tragédia súlyát tovább növeli, hogy a kajakos édesapja, Dudás István is alig egy évvel korábban hunyt el, szintén tragikus körülmények között. Ahogy az Origo is beszámolt róla, Miklóst várhatóan édesapja mellé temetik el, akinek halála korábban is felfoghatatlan veszteséget jelentett a család számára.

A temetésen elhangzott özvegyi búcsú különösen megrázó volt. Ivett szavait a szertartás vezetője tolmácsolta:

„Szeretett társtól, édesapától, gyermektől búcsúzunk. Vannak percek, amikor nehéz bármit is mondani, ez is ilyen. Fájdalmasan engedjük el, hiszen csak 34 év adatott meg számára."

Ivett meghatóan idézte fel közös életüket, szerelmüket és azokat az álmokat, amelyeket már nem élhetnek meg együtt.

„Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet. Mérhetetlenül hiányzol. Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért. Megbeszéltük, hogy idős korunkban a Balaton partján, az unokáink körében leszünk együtt – én ott foglak várni – hangzott el a búcsúbeszédben."

Barátai és sporttársai egy emberként emlékeztek meg Dudás Mikiről mint életvidám, kedves, mindenki által szeretett emberről, akinek hiánya pótolhatatlan nemcsak a sportéletben, hanem mindazok számára, akik ismerték és szerették – írja az Origo.