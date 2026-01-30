Nagyon népszerű volt tavaly a BAHART

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) hajóin és kompjain tavaly csaknem 2,4 millióan utaztak, ami az elmúlt 30 év egyik legjobb teljesítménye és 53 ezerrel haladja meg a 2024-es forgalmi adatokat – közölte a társaság pénteken.

Tájékoztatásuk szerint a személyhajókat választók száma az előző évhez képest 4,4 százalékos emelkedéssel átlépte a 900 ezret. A Szántód-Tihany közötti kompjáratok 1,479 millió utast, 459 ezer gépjárművet és 145 ezer kerékpárost szállítottak.

A tavalyi rekordforgalmat támogatta, hogy a kormány 2024-ben hatmilliárd forintot biztosított flottafejlesztésre – tették hozzá.

A forgalom augusztus 29-én lépte át a kétmilliós utasszámot, júniustól decemberig minden hónapban bővült az utasforgalom az egy évvel korábbihoz képest, a kerékpáros forgalom 12 százalékkal 198 ezerre nőtt.

A menetrend szerinti személyhajózásban az utasszám 7 százalékkal 665 ezerre emelkedett. A legnépszerűbbek továbbra is a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak voltak. A flottában kiemelkedett a Füred katamarán, valamint az új Tomaj és Balaton hajók, a séta- és nosztalgiajáratok közül pedig a Helka és a Kelén volt a legkedveltebb.

A közleményben kiemelték: az év egyik fontos eredménye az új kedvezményrendszer sikeres bevezetése volt: az extra családi kedvezményeknek köszönhetően a családi jeggyel utazók száma több mint duplájára nőtt, és elérte a 170 ezret. Emellett nőtt az online és automatás jegyvásárlások aránya: a személyhajókon több mint 20 százalék, a programhajókon pedig az elővételes online jegyek aránya 50 százalék fölötti volt.

A díszkivilágításba öltöztetett fénykomp az őszi és téli időszakban 4 százalékkal több utast vonzott, mint az előző év azonos időszakában, és január első felében a kompokon 40 százalékkal több utas utazott, mint egy évvel korábban – tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy a BAHART változatlan hajózási díjakkal indítja az évet. A kompokon továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok és a kerékpárosok kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe a komp- és személyhajó-járatokat, márciustól bővülnek a rendszeresen utazók által vásárolt BAHART-kártya kedvezmények is, amelyek akár 20 százalékos megtakarítást is biztosítanak.

A 180 éve alapított társaság az évet több kiemelt rendezvénnyel ünnepli; tavaszra elkészül a felújított fonyódi kikötő, majd megkezdődik a révek teljes átalakítása is.

A személyhajózási szezon idén március 28-án indul – tájékoztattak.