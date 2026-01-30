Átláthatóbb választékot és új kedvezményt kínálva február 1-től megújul a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere – közölte a BKV Zrt. pénteken.

A Zugligeti Libegő ideális, biztonságos kirándulóhely, ahol be lehet tartani minden biztonsági előírást

A közlemény szerint visszatérnek az egyirányú jegyek, ugyanakkor megmaradnak a kétirányú és a retúr opciók is, magyarországi lakcímkártyával pedig kedvezményes „Itthoni jegyek” válnak elérhetővé a Siklón.

A Budavári Siklón jelentős kedvezménnyel, nagyjából féláron Itthoni jegyek válthatók februártól, a jegyek a Sikló pénztáraiban vásárolhatók meg, a lakcímkártya bemutatásával. A retúrjegy egy hegymeneti és egy lejtmeneti utazásra jogosít, míg az egyirányú jegy egy tetszőleges irányú utazásra használható fel. – írták.

A Zugligeti Libegőn az egyirányú jegy egy utazásra, a kétirányú jegy pedig két tetszőleges irányú utazásra érvényes – ezért különbözik a kétirányú és a retúr elnevezés a két szolgáltatásnál.

Továbbra is vásárolható „Sikló + Hajó” kombinált jegy is, amely a Budavári Siklón és a körjárati hajókon használható fel a vásárlástól számított 30 napig – áll a közleményben.