Meghalt Kevin édesanyja a Reszkessetek, betörők!-ből

71 éves korában elhunyt Catherine O’Hara, a világszerte ismert és kedvelt színésznő, akit a közönség többek között a Schitt’s Creek, a Reszkessetek, betörők! és a Best in Show című alkotásokból ismerhetett, írta a Daily Mail.

O’Hara pénteken, Los Angeles-i otthonában hunyt el egy rövid lefolyású betegség következtében – közölte ügynöksége, a CAA. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője a Daily Mailnek elmondta, hogy hajnali 4 óra 48 perckor érkezett be segélyhívás az adott címről, és egy körülbelül 70 éves, súlyos állapotban lévő nőt szállítottak kórházba.

Catherine O’Hara több mint harminc éve élt házasságban férjével, Bo Welch-csel. Két fiút hagyott maga után: Matthew 32, Luke 29 éves.

Utolsó nyilvános szereplése a szeptemberi Emmy-gálán volt, ahol a vörös szőnyegen már láthatóan törékeny állapotban jelent meg.

A színésznő világszerte ismertté vált Kevin édesanyjának, Kate McCallisternek a szerepében az első két Reszkessetek, betörők! filmben, majd új generációk kedvence lett a Schitt’s Creek című sorozatban, ahol a különc Moira Rose karakterét alakította mind a 80 epizódban.

Komikus tehetsége Christopher Guest áldokumentumfilmjeiben is kiemelkedett, többek között a Best in Show (2000) és az A Mighty Wind (2003) című filmekben. A közönség emlékezetes alakításként tartja számon Tim Burton Beetlejuice című filmjében nyújtott szerepét is.

A Torontóban született O’Hara pályafutása az ikonikus SCTV társulatában indult, ahol olyan későbbi komikus legendákkal dolgozott együtt, mint John Candy, Eugene Levy és Rick Moranis.

Az elmúlt évtizedben a Schitt’s Creek hozta meg számára a nagy visszatérést: Moira Rose megformálásáért Emmy-díjat nyert, 2020-ban pedig a legjobb női főszereplő díját is elnyerte vígjátéksorozat kategóriában.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy tavaly Emmy-jelölést kapott The Studio című produkcióban nyújtott alakításáért, amelyben drámai szerepben is bizonyított. Korábban, 1982-ben már Emmy-díjat nyert az SCTV Network munkájáért, és pályafutása során összesen kilenc további jelölést kapott színészi és írói munkáiért.

2017-ben a Kanada-rend tagjává választották, amely az ország egyik legmagasabb állami kitüntetése. 2025-ben két kategóriában is elismerték: vendégszerepléséért az HBO The Last of Us című sorozatában, valamint komikus alakításáért The Studio című produkcióban.