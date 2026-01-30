Ma temetik Dudás Miklóst

Január 5-én érkezett a sokkoló hír, hogy holtan találták otthonában Dudás Mikit. A mindössze 34 éves, világbajnok kajakozó halála az egész országot megrázta, kivált, amikor nem sokkal később a rendőrség, a sportoló testén talált sérülések miatt, halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.

Ma vesznek végső búcsút Dudás Mikitől

Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett még korábban elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben vesznek végső búcsút a világbajnok kajakozótól, írta meg a Bors.

A hírek szerint a fiatalon elhunyt sportolót az édesapja mellett - aki 2025-ben, ugyancsak tragikus körülmények között ment el -, helyezik végső nyugalomra.

Az esettel kapcsolatban továbbra is nagyon sok a kérdés. Szinte egy egész ország várja a híreket, hogy mi is történhetett a mindig mosolygós sportolóval.