Kutatóknak sikerült feltámasztaniuk egy 1000 éves bibliai fát

Egy szokatlan, 1000 éves magot fedeztek fel a Júdeai-sivatagban az 1980-as években. A DNS-elemzés megerősítette a fáról való eredetét. A szakértők úgy vélik, hogy a Bibliában is említik.

A növény a „Sheba” nevet kapta, és a Commiphora nemzetségbe sorolták, amely a mirha- és tömjénfélék családjába tartozik. Ezek a családok elsősorban az afrikai kontinensen, az Arab-félszigeten és Madagaszkáron találhatók.

A „bibliai” fa a Levante déli részéről származó, kihalt fapopulációt képviseli. A szakértők úgy vélik, hogy ez egy olyan növényfaj, amely a „tsori” forrásaként szolgált, azt a gyantát, amelyet az ősi júdeai balzsam készítéséhez használtak.

A felfedezett növény újraélesztéséhez a szakértők 14 évvel ezelőtt elültettek egy csemetét. Mára egy 3 méter magas fa nőtt benne. Kiderült, hogy számos olyan anyagot tartalmaz, amelyek elősegítik a sebek gyógyulását.

Antimikrobiális és daganatellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, és csökkenti a gyulladást. A levelek nagy mennyiségű szkvalént tartalmaznak, amelyet a bőrápolásban használnak a Communications Biology szerint.

Hogy a mag hogyan került a barlangba, az továbbra is rejtély.