Kiderültek a részletek a szörnyű balesetről

Mint korábban megírtuk, szerdán egy Görögországból Franciaországba tartó kisbusz (tíz emberrel, a görög PAOK Thesszaloniki csapatának focidrukkereivel az utasterében) a román DN6-os főút bánsági szakaszán, Lugoshely közelében előzni kezdett egy gépkocsit. Az előzés után visszakanyarodott a saját sávjára, de csak félig-meddig, ugyanis egy adott ponton ismét a szembejövő sáv fele térült, ahol nekiment egy szabályosan közlekedő teherautónak. A baleset következtében heten meghaltak, hárman pedig kórházba kerültek.

Most a kolozsvári Főtér megírta, a három túlélő közül egy elmondta az orvosnak, hogy a kisbusz kormánykereke az előzés közben beragadt a sávelhagyás-figyelmeztető rendszer miatt. A mikrobuszban marihuánát, energiaitalokat és vodkát találtak, a Törvényszéki Orvostani Intézet (IML) által elvégzett vizsgálatok eredményei pedig azt mutatják, hogy a sofőr vérében kábítószer volt. Ezenkívül a jobb oldalon ülő utas kijelentette, hogy többször is szívott egy kannabisz cigarettából.