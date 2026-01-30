Leleplező iratok: a román állambiztonság a postát is kifosztotta

Nem csak besúgott, de lopott is a román szekuritate.

Több dokumentumot tett közzé a hajdani román Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) a szervezet archívumából - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, az iratokból egyebek mellett kiderül, hogy a helyieknek külföldről érkező csomagjait, amelyeket kapitalista országokban letelepedett rokonok küldtek nekik, felbontották és kiürítették.

A kommunista rezsim elől menekülve sok román állampolgár úgy döntött, hogy kapitalista országokban telepedik le – vagy a hatóságok engedélyével, vagy, a legtöbb esetben, illegális úton, a CNSAS szerint. Sokan közülük csomagokat küldtek rokonoknak és barátoknak, amelyekben különféle termékek voltak.

Mindenki tudta, hogy bár a levelezés és a postai küldemények titkosságát még a kommunista alkotmány is garantálta, a Szeku sok levelet „kivont a forgalomból”. Néhányat csak elolvastak, majd visszatették őket, de sok más levelet viszont nem tettek vissza. Nem haboztak viszont elkobozni külföldről érkező csomagokat, amelyekben jobbára hétköznapi tárgyak voltak, például ruhák (akár használtak is), kozmetikumok, élelmiszerek, gyógyszerek, írószerek, játékok, elektronikai cikkek stb.

A gyakorlatban a politikai rendőrség feketepiaci tevékenységet folytatott, pénzt gyűjtött a csomagokból elkobzott alacsony értékű tárgyak eladásából - írja a portál.