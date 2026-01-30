Fenyegetnek az ukránok?

2026. január 30., péntek

Krónika

Hét iskola és kilenc közintézmény kapott ukrán nyelvű bombafenyegetést

MH/ MTI
 2026. január 30. péntek. 16:57
Ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett pénteken ezidáig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a rendőrség honlapján.

ORFK: ukrán nyelvű bombafenyegetést kapott hét iskola és kilenc közintézmény
Fotó: APA-PictureDesk via AFP/Tobias Steinmaurer

„A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz” – írták, arra kérve mindenkit, hogy ha ilyen küldeményt kap, akkor értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.

Korábban a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Hozzátették, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – közölték akkor, kiemelve, hogy a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Debrecen önkormányzata azt közölte: a leghatározottabban elítéli a hajdú-bihari nevelési, oktatási intézmények bármiféle támadással való fenyegetését. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a problémáról értesülve azonnal felvették a kapcsolatot a városban működő nevelési, oktatási intézmények fenntartóival, arra kérve őket, hogy ha intézményüket fenyegetés éri, akkor haladéktalanul tegyenek meg minden szükséges intézkedést, és értesítsék a hatóságokat.

