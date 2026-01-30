2026. január 30., péntek

Krónika

Baleset miatt borult a menetrend Szolnoknál

Akadozik a vasúti közlekedés

MH/ MTI
 2026. január 30. péntek. 21:31
Gázolás miatt késnek a vonatok a szolnoki vasútvonalakon – közölte a Mávinform péntek este a honlapján.

Baleset miatt meghosszabbodhat a menetidő a szolnoki vonalon (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Azt írták, hogy a budapesti Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity a Szolnokról történő indulás után elgázolt egy embert. A vonat utasai várakozni kényszerülnek.

A baleseti helyszínelés idején, várhatóan késő estig Szolnok és Szajol állomás között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra kell számítaniuk a Budapest-Szolnok-Debrecen, valamint a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon utazóknak – áll a közleményben.

