Baleset miatt borult a menetrend Szolnoknál

Gázolás miatt késnek a vonatok a szolnoki vasútvonalakon – közölte a Mávinform péntek este a honlapján.

Azt írták, hogy a budapesti Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity a Szolnokról történő indulás után elgázolt egy embert. A vonat utasai várakozni kényszerülnek.

A baleseti helyszínelés idején, várhatóan késő estig Szolnok és Szajol állomás között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra kell számítaniuk a Budapest-Szolnok-Debrecen, valamint a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon utazóknak – áll a közleményben.