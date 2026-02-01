A cigarettacsikkek tiszta energiaforrássá válhatnak

A kínai Henan Egyetem tudósai innovatív módszert javasoltak a bolygó egyik leggyakoribb hulladéktípusának – a cigarettacsikkeknek – a tiszta energiatároló rendszerek számára készült, rendkívül hatékony anyaggá alakítására.

Évente körülbelül 8 millió tonna ilyen hulladék keletkezik világszerte, amely évtizedekig nem bomlik le, méreganyagokkal szennyezve a talajt és a vizet. Dr. Leichang Cao vezette kutatók kidolgoztak egy módszert, amely két fűtési szakaszt foglal magában szabályozott körülmények között. A módszer cellulóz-acetát szűrőket porózus szén anyaggá – biocharrá – alakít. Az egyik legfontosabb eredmény egy egyedi hierarchikus pórusszerkezet kialakulása, amely nitrogén- és oxigénatomokat tartalmaz, jelentősen növelve az anyag aktív felületét és vezetőképességét.

Laboratóriumi tesztek során az ebből a szénből készült elektródák nagy teljesítménysűrűséget – körülbelül 375 W/1 kg – és kivételes stabilitást mutattak, több ezer töltési és kisütési ciklus után is megőrizve eredeti kapacitásukat.

Bár az ilyen elektródákkal ellátott szuperkondenzátor alapú eszközök alacsonyabb energiasűrűségük miatt nem tudják teljesen helyettesíteni az akkumulátorokat, jól alkalmazhatók olyan alkalmazásokban, amelyek azonnali teljesítményt igényelnek. Ilyen alkalmazások például az elektromos kéziszerszámok, a hálózatstabilizáló rendszerek és a tömegközlekedés.

Ennek a technológiának a megvalósítása egy környezeti problémát technológiai előnnyé alakíthatna, de ehhez meg kellene oldani a mérgező nyersanyagok nagymértékű gyűjtésének, válogatásának és biztonságos feldolgozásának problémáit.