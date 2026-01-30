Vége a korai sötétedésnek - Közeleg az óraátállítás

Ezen a januáron az emberek átlalában két dologról beszélgetnek: mennyire hideg van és milyen gyorsan sötétedik. A jó hír, hogy ez már nem tart sokáig, és a tavaszi óraátállítás 2026-ban még korábban érkezik, mint tavaly. Mutatjuk, mikortól köszönthetjük a nyári időszámítást.

Mikor lesz az óraátállítás 2026-ban?

Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mikor lesz melegebb az időjárás, azt azonban igen, hogy mikortól gyönyörködhetünk az este 8 utáni naplementékben. Köztudott, hogy a tavaszi óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. Tehát, Magyarországon 2026-ban március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát a nyári időszámításra. Az óraátállítás hajnalban történik: hajnali 2 órakor az órák 3 órára ugranak előre, vagyis egy órával kevesebbet alszunk. Ez azt jelenti, hogy 2025-höz képest egy nappal korábban élvezhetjük a világosabb estéket.

Minden, amit tudni kell a tavaszi óraátállításról

Az óraátállítással kapcsolatban minden évben felmerülnek kérdések, vegyük ezeket sorra.

Nekünk kell átállítani az órákat?

A legtöbb modern eszköz, mint az okostelefon, az okostévé, a laptop vagy az okosóra automatikusan átállítja az időt. A régebbi órákat, illetve a konyhai készülékeket viszont kézzel kell átállítani – erre mindenképpen ügyeljünk. Mikor nyugszik le a nap az óraátállítás után?

Az óraátállítás után a nap már érezhetően később nyugszik le Magyarországon. Március 29-én a naplemente időpontja Magyarországon 19.09-kor várható a Time and Date adatbázisa szerint. Mikor lesz este 8 utáni naplemente Magyarországon?

Talán ez a legfontosabb kérdés, erre várunk igazán a tavaszi óraátállítást követően. Ehhez azonban csak április közepén kerülünk közelebb, április végén 19.53-ra tehető a napnyugta, május 6-án pedig már 20.02-kor megy le a Nap. Meddig tart a nyári időszámítás 2026-ban?

A nyári időszámítás 2026-ban október 25-ig tart majd, ekkor állítjuk vissza az órát a téli időszámításra: hajnali 3 órakor az órák 2 órára ugranak vissza.

Az óraátállítás története Magyarországon

Magyarországon az Osztrák–Magyar Monarchia idején, 1916-ban vezették be először a nyári időszámítást. A cél az volt, hogy energiát spóroljanak a világháború idején, főleg a világításon. Ez az első próbálkozás 1918-ig tartott. 1920 és 1941 között nem volt egységes rendszer: voltak évek, amikor alkalmazták az óraátállítást, máskor nem. A második világháború alatt (1941–1945) ismét bevezették, szintén takarékossági okokból. Legközelebb 1954 és 1957 között volt újra óraátállítás, de ezt követően több mint 20 évre megszűnt. Ennek oka az volt, hogy a tapasztalatok szerint nem hozott jelentős energiamegtakarítást, és a lakosság sem kedvelte.

1980-ban az energiaválság miatt vezették be újra. Ettől kezdve, kisebb szabálymódosításokkal, folyamatosan alkalmazzák Magyarországon.

Mikor szűnik meg az óraátállítás?

Ez a kérdés évek óta foglalkoztatja a magyar embereket. Az Európai Unió 2018-ban ugyan már meghozta a döntést az óraátállítás megszüntetéséről, de a gyakorlatban ez eddig nem valósult meg. Többször felröppent a hír, hogy hazánkban 2025-ben lesz utoljára óraátállítás, de mivel a tagállamok továbbra sem tudtak közös döntést hozni a végrehajtásról vagy arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás legyen-e állandó, a jelenlegi rendszer érvényben marad, és 2026-ban is van óraátállítás.