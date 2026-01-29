Továbbra sincs hír az eltűnt férfiról

Január 27-én hajnalban nyoma veszett Borbás Marcsi műsorai vágójának, Rokonál Benedek Lőrincnek. A 36 éves férfit kedd óta kétségbeesetten keresi családja és barátai. Azóta ugyanis nem adott életjelet magáról, és tartózkodási helye ismeretlen – írta meg a Ripost.

A tahitótfalui férfit nagy erőkkel keresik. A szentendrei rendőrség szerint Rokonál Benedek Lőrinc ruháit és ékszereit a Duna-parton találták meg eltűnése után, így ott kezdték meg a kutatást. A Dunakanyar lakossága egy emberként fogott össze érte, a keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság segíti.

„A Dunakanyar lakossága gyakorlatilag egy emberként fogott össze a mai napon eltűnt Rokonát Benedek Lőrinc megtalálása érdekében. Látva ezt a példaértékű társadalmi összefogást, szeretnénk a kutatási tevékenységünk és a gyűjtött információk megosztásával hozzájárulni a civil kezdeményezések hatékonyságához”.

​A mai napon elvégzett feladatok:

Szonáros vizsgálat: A tények ismeretében – egyetértésben a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakembereivel – az eltűnt személy ruháinak megtalálási helyénél szonárral vizsgáltuk át a területet. A folyómeder itt gyorsan mélyül, a víz sodrása erős, a mederfenék pedig akadómentes, így ez elsősorban protokollszerű átvizsgálás volt.

​Vízi keresés: A ruhák megtalálási pontjától kiindulva a folyó bal partját, a vízfelületet és a sekély vizes részeket egészen a 12-es folyamkilométerig hajóval szisztematikusan átfésültük.

​Parti keresés: Minimális esélyt adva a Duna esetleges átúszásának, a folyó jobb partját 1 kilométeres szakaszon, folyásirányban is ellenőriztük. Itt kollégáink gyalogosan, élőláncban vizsgálták át a partszakaszt.

​Jelenleg aktív kutatást nem végzünk, de a fejlemények függvényében, rendőrségi felkérésre természetesen azonnal újra bekapcsolódunk a munkába – írja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO, Facebook bejegyzésében.

A rendőrség kéri, hogy aki látta Rokonál Benedek Lőrincet, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96-os számon, a Telefontanú zöldszámát (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívót.