Szabad-e ittasan bringázni? - Erről is döntöttek az új KRESZ-tervezetben

A kerékpárosokra egy igen érdekes szabály vonatkozik, amiről sokan talán nem is tudnak. Az új KRESZ-tervezetben, ahogy már korábban is szerepel, lehet ugyan alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni – bizonyos feltételek mellett –, azonban a szabályozást más járműkategóriákra is kiterjesztenék.

Számos poén és legendás történet forrása, hogy valaki a kocsmából kifele jövet felül egy biciklire, a maga módján kezd el hazáig tekerni, és jó esetben esés nélkül ér haza. A régi és az új KRESZ-tervezet szerint csak a járdán lehet közlekedni ilyen tudatállapotban, maximum 0,8 gramm/liter véralkoholszintig. Ez egy átlagos felnőttnél körülbelül 3-4 korsó sörnek felel meg, vagy 2x4 centiliter tömény alkoholnak, amely nem tűnhet soknak, viszont e felett már komolyan büntetik a részegen történő biciklizést, és akár a jogosítványt is bevonhatják. Azonban bizonyos feltételek mellett zéró tolerancia van, és ekkor már elég egy pohár sör is, hogy elvegyék akár a vezetői engedélyt.

Az új KRESZ értelmében ekkor van zéró tolerancia a kerékpárosokkal szemben

Amennyiben a kerékpáron ülő személy 12. életévét be nem töltött gyermekre felügyel a közlekedés során, utast szállít vagy sportkerékpáros, már büntetik a biciklit vezető személyt. Van még egy kategória, az úgynevezett „különleges kerékpár", amely a törvény szerint az elektromos rásegítésű kerékpárokat takarja, ezeket szintén tilos ilyen állapotban vezetni.

Részegen lehet elektromos rollert vezetni?

Az új törvénytervezet értelmében továbbra is érvényben marad, hogy a könnyű kategóriába eső, maximum 25 km/órás sebességre képes elektromos rollert sem lehet alkoholos befolyásoltság alatt vezetni, így a hiedelemmel ellentétben nem lehet részegen e-rollerezni.

Az új KRESZ bevezetése szeptemberben fog megtörténni. A szabálymódosításokat lehet véleményezni, erre a linkre kattintva.