Pezsgő volt - rendszám nem annyira

Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök - tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel közleményben csütörtökön.

A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található. A járőrök az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót - Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét - találtak.

A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat. A pince átvizsgálásakor 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget - közölte a vámhivatal.