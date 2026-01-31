Nyugtalanító felfedezés az óceánok alján

Tudósok riasztó változásokat fedeztek fel az óceán fenekén mindössze 10 évnyi megfigyelés alatt. Kulcsfontosságú fajok tűnnek el, amelyek segítik a tápanyagok újrahasznosítását, és velük együtt az élet egyensúlya a tengerfenéken, és ez egy nagyobb ökológiai válság jele lehet, írja az indiandefencereview.com.

A Craig R. Smith és Fabio C. De Leo tengeri ökológusok által vezetett tanulmány a Barkley-kanyonban található NEPTUNE kábelmegfigyelőközpontot használta, közel 900 méterrel a felszín alatt, hogy megfigyelje, hogyan reagálnak az állatok az elsüllyedt szerves anyagokra az idő múlásával. Ezek az anyagok – bálnacsontok, fa és karbonátok – jellemzően fokozott aktivitást váltanak ki a specializálódott mélytengeri fajok körében.

Nincsenek rendszeres vendégek

Normális körülmények között a tengerfenéken fekvő bálnatetem mélytengeri lakomává válik. Először a dögevők, mint például a sütkérező cápák és a nyálkahalak érkeznek, amelyek felfalják a lágy szöveteket. A második hullám, az „ökoszisztéma-mérnökök” olyan fajokat foglalnak magukban, mint az Osedax, más néven „zombi férgek”. Ezek a gyűrűs férgek baktériumok segítségével oldják fel a csontokat, hozzáférnek a bennük lévő zsírokhoz, és megnyitják a maradványokat számos más élőlény számára.

Ebben a kísérletben a tudósok három púpos bálna bordáját és egy darab duglászfenyőt helyeztek az óceán fenekére, majd megkezdték a megfigyeléseket, amelyek nyolc hónapig tartottak, majd csaknem egy évtizeden át szakaszosan folytatódtak. A ZME Science szerint az Osedax soha nem jelent meg a csontokon nyolc hónap, sőt még 9,2 év után sem.

A faanyag esetében a Xylophaga nemzetségbe tartozó, fát roncsoló puhatestűek általában egy éven belül elkezdik kolonizálni a rönköket. Itt még a szifonjaikat is csak két év után mutatták meg, ami késleltetett vagy legyengült válaszra utal. Ezek a késések messze nem normálisak, és a helyi ökoszisztéma mélyebb zavaraira utalnak.

Terjednek az alacsony oxigéntartalmú zónák

A kutatók szerint ez az aktivitáshiány közvetlenül összefügghet az „óceáni oxigénhiány” néven ismert jelenséggel. A légköri hőmérséklet emelkedése az óceán felszínének felmelegedését okozza. Ez csökkenti az oxigénmegkötő képességét, és korlátozza a keveredést a mélyebb, hidegebb rétegekkel. Ennek eredményeként a mélytengerben több olyan hely van, ahol alacsony az oxigénszint, és ezek a helyek már nem vonzóak a szokásos lakóik számára.

A létfontosságú újrahasznosítási lánc veszélyben van

A lebontók hiánya nem csupán biológiai furcsaság; a mélytengeri tápanyagkörforgás összeomlására utal. A férgek és puhatestűek nélkül, amelyek ezt az újrahasznosítási folyamatot hajtják, szerves anyagok maradnak a tengerfenéken. Amikor a bomlás lelassul vagy leáll, a tápláléklánc összeomlani kezd, a legapróbb mikrobáktól kezdve az emberiség számára nélkülözhetetlen kereskedelmi halpopulációkig. És ha az alacsony oxigéntartalmú zónák tovább terjeszkednek, ez a tendencia nem biztos, hogy sokáig a Barkley-kanyonra korlátozódik.