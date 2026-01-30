Lassan töltődnek a talajszintek

A középső országrészben nagy szükség van további csapadékra, mert itt a talajok őszi-téli feltöltődése meglehetősen vontatottan halad, még mindig sok nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből. Az elmúlt években január végén csak 2022-ben volt ilyen mértékű vízhiány a talajban ilyen nagy területre kiterjedően – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták, az elmúlt tíz napban a középső országrészben valamint a Dunántúl északkeleti részén kevesebb, mint 5 milliméter eső esett, ugyanakkor a Tiszántúlon, az Északi-középhegység térségében és a délnyugati tájakon 10-17 milliméter hullott. Az elmúlt 90 napban az ország túlnyomó részén – különösen a középső és északkeleti vidékeken – az átlagnál kevesebb csapadék hullott. A talaj felszínközeli rétege országszerte telített állapotban van, az Alföldön belvízfoltok is megjelentek. Délnyugaton és az északi országrészben a felső egyméteres talajréteg is telített vagy telítettséghez közeli állapotba került, de a középső országrészben és a Tiszántúl jelentős részén még 60-90 milliméter nedvesség hiányzik ehhez. Az elmúlt években január végén csak 2022-ben volt ilyen mértékű vízhiány a talajban ilyen nagy területre kiterjedően.

A napi középhőmérsékletek a múlt péntek óta az ország nagy részén meghaladták a 0 Celsius-fokot, csak a nyugati országrészben fordult elő néhány hidegebb nap, összességében 2-6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapotban vannak. Az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára.

Az előrejelzés szerint folytatódik a csapadékos idő, és az eső, havas eső mellett ismét várható havazás is. A hőmérséklet továbbra is elég változékonyan alakul, szombattól kedd hajnalig éjszakánként országszerte fagypont alá hűl a levegő, vasárnap és kedden hajnalban északkeletre a mínusz 5 fok alatti fagyok is visszatérnek. Napközben többnyire 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet, majd szerdán jelentős melegedés kezdődik és ismét fagymentesek lesznek az éjszakák, miközben napközben előbb a déli országrészben, majd egyre többfelé 10 fok fölé melegszik a levegő.