Közel harminc ezer családnak segített a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű segélyprogramja közel 30 ezer családnak nyújtott segítséget a karácsonyi időszakban – közölte a szervezet csütörtökön.

Mint írták, a karitász segélyprogramja ismét bebizonyította, hogy az együttérzésnek és az egymás iránti felelősségvállalásnak valódi, kézzelfogható ereje van: az országos összefogás eredményeként közel 30 ezer család részesült közvetlen segítségben a karácsonyi időszakban.

A karitász munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is azon dolgoztak, hogy a téli krízishelyzetekben senki ne maradjon egyedül a gondjaival. Élelmiszerrel, tüzelővel, meleg étellel, kályhával, fenyőfával, karácsonyi ajándékokkal és egyéb támogatással segítették a nélkülözőket, miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat országszerte és a határon túl – ismertették.

A szervezet munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartósélelmiszer-csomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12 500 adag meleg ételt juttattak el a rászorulókhoz.

Az „angyalbatyu” ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot, csaknem 800 család kapott karácsonyfát ajándékba és több mint kétezer mázsa tűzifával is segítettek.

Ismertetésük szerint a kampány során nemcsak tárgyi segítség érkezett, hanem számos közösségi és lelki program is megvalósult országszerte. Szeretetvendégségek, gyermekeknek, időseknek és fogyatékossággal élőknek szervezett karácsonyi ünnepségek, hajléktalanokat segítő akciók, valamint lelki programok erősítették az összetartozás élményét.

A segélyprogram részeként országosan több jótékonysági esemény is zajlott több egyházmegyei Karitász-központ szervezésében. A budapesti Szent István-bazilikában rendezett „A remény fényei” rendezvény bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztési programokra fordítják 2026-ban.

A Katolikus Karitász a téli hónapokban általános céllal is fogad adományokat. Az adománygyűjtéséhez a 1356-os adományvonal tárcsázásával ötszáz forinttal, online adományozással vagy az egyházmegyei karitászközpontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal egy-egy helyi program támogatására a gyűjtőpontokon keresztül lehet csatlakozni.