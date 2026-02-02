2026. február 2., hétfő

Előd

A nyelvek akkor tűnnek el, amikor minden beszélőjük meghal, vagy amikor a változások már olyan szintet értek el, hogy senki sem tudja szabadon kifejezni a gondolatait az adott nyelven. Ez történt például az etruszk nyelvvel, amely fokozatosan kiveszett a használatból Etruria római meghódítása után, amikor a latin előnyei kezdtek érvényesülni az etruszk nyelvvel szemben.

Holt nyelv-e a latin?
A latin nem holt nyelv a szó teljes értelmében (képünk illuztráció)
Fotó: NorthFoto

A latin nyelvet széles körben beszélték az ókori Rómában, de bukása után sem tűnt el. A Vatikánban is tartanak bizonyos istentiszteleteket latinul, de a nyelvet gyakorlatilag soha nem használják a mindennapi életben.

A latin nyelv azonban továbbra is létezett különböző régiókban, és fokozatosan annyira megváltozott, hogy létrehozta a román nyelveket, amelyeket a mai franciák, spanyolok és olaszok beszélnek.

A nyelvi változások természetes folyamatok: például az angol nyelv is jelentős változásokon ment keresztül ezer év alatt, de mégsem tekinthető halottnak.

Így a latin nem holt nyelv a szó teljes értelmében, mivel néhány modern nyelvvé fejlődött - írta meg a Gismeteo.

