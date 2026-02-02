Krónika
Holt nyelv-e a latin?
A nyelvi változások természetes folyamatok
A latin nem holt nyelv a szó teljes értelmében (képünk illuztráció)
A latin nyelvet széles körben beszélték az ókori Rómában, de bukása után sem tűnt el. A Vatikánban is tartanak bizonyos istentiszteleteket latinul, de a nyelvet gyakorlatilag soha nem használják a mindennapi életben.
A latin nyelv azonban továbbra is létezett különböző régiókban, és fokozatosan annyira megváltozott, hogy létrehozta a román nyelveket, amelyeket a mai franciák, spanyolok és olaszok beszélnek.
A nyelvi változások természetes folyamatok: például az angol nyelv is jelentős változásokon ment keresztül ezer év alatt, de mégsem tekinthető halottnak.
Így a latin nem holt nyelv a szó teljes értelmében, mivel néhány modern nyelvvé fejlődött - írta meg a Gismeteo.