Az olvadó jég három Tigris tankot leplezett le

Az enyhülés és az olvadás hatására a Balatonon elkezdtek szétválni a jégtáblák, így több helyen szokatlan repedések és különös mintázatok rajzolódtak ki. A látvány sokakban egy régi balatoni legendát idézett fel: vajon valóban Tigris tankok rejtőznek a tó mélyén?

A balatoniak köztudatában régóta él a történet, miszerint 1945 telén a visszavonuló német csapatok több Panzerkampfwagen VI – Tigris harckocsit hajtottak a befagyott Balaton jegére, ahol azok beszakadtak és a mélybe süllyedtek, idézi fel a történetet a Veol.hu. A mostani jelenséget sokan ezzel a hozták összefüggésbe. Különösen azért, mert a furcsának vélt jégtorlódások nem a nyílt vízen, hanem sekélyebb partszakaszok közelében jelentek meg – ott, ahol a szóbeszéd szerint a harckocsik egykor a jégre hajthattak.

A jég különös viselkedése, és ami alatta van

A Balaton jegének viselkedése nem mindig egyforma, különösen tartós hideg idején. Ilyenkor előfordulhat, hogy a jég torlódik, megemelkedik vagy szabályosabb mintázatokat rajzol ki. Ezt a különös jelenséget könnyű összekapcsolni a tóhoz kötődő régi legendákkal. Igaz, a furcsa látvány önmagában nem bizonyít semmit, mégis újra és újra teret adhat a találgatásoknak.

A helyiek szerint hasonló jelenségeket korábban is láttak már kemény teleken, ám ezek az olvadással mindig eltűntek. Mire kérdések merültek volna fel, a jég felszakadt, a nyomok pedig nyomtalanul eltűntek – akárcsak a Balatonba veszett, jég alatt rekedt három Tigris tank rejtélye.

Csupán a képzelet műve?

Hogy valóban elsüllyedt harckocsik mutatták meg magukat a jeges Balatonban, vagy csupán a természet és az emberi képzelet találkozásáról van szó, azt valószínűleg most sem fogjuk megtudni. A jég napokon belül elolvadhat, a furcsa mintázatok eltűnnek – a Tigrisek legendája viszont velünk marad.