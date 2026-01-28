2026. január 29., csütörtök

Senki sem találta el mind a hét számot

Mutatjuk a nyereményeket és a nyerőszámokat is

MH
 2026. január 28. szerda. 23:49
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint január 28-án megtartották az 5. heti Skandináv lottó sorsolást.

Senki sem találta el mind a hét számot
Egy telitalálatos szelvény sem volt január 28-án, a skandináv lottón
Fotó: MH

Első számsorsolás: 16 (tizenhat), 21 (huszonegy), 22 (huszonkettő), 24 (huszonnégy), 26 (huszonhat), 31 (harmincegy), 33 (harminchárom).

Második számsorsolás: 2 (kettő), 3 (három), 5 (öt), 19 (tizenkilenc), 26 (huszonhat), 27 (huszonhét), 28 (huszonnyolc).

Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt; 6 találatos szelvény 35 darab, nyereményük egyenként 449 745 forint; 5 találatos szelvény 1767 darab, nyereményük egyenként 8910 forint; 4 találatos szelvény 28 836 darab, nyereményük egyenként 2825 forint.

