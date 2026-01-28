Rémisztő jelenet Kaliforniában

A kaliforniai Fullertonban a rendőrség gyermekbántalmazás gyanújával nyomoz egy anya ellen. Az ok: egy videón látható, ahogy 19 hónapos gyermeke kiesik a SUV-jából menet közben.

Egy SUV balra kanyarodik – hirtelen egy gyermek kiesik a járműből. Egy másik jármű kamerája rögzítette a sokkoló jelenetet, amely nemrég történt a kaliforniai Fullertonban. Múlt hétfőn letartóztatták a 19 hónapos gyermek anyját, miután a rendőrséghez eljutott a bizonyító erejű videó.

A videón látható, hogy a terepjáró hirtelen fékez, miután a kisgyermek kiesett. A mögötte haladó jármű csak éppen hogy elkerüli a karambolt. A videón látható, hogy egy nő kiszáll a terepjáró vezetőoldalán, felveszi a gyermeket, majd visszaszáll a járműbe és elhajt.

Anyát gyermekbántalmazás gyanújával őrizetbe vették

A fullertoni rendőrség szerint január 24-én jelentkezett egy tanú, aki azt állította, hogy január 20-án látta az esetet. A tanú tudott információkat adni a balesetben érintett jármű azonosításához. A rendőrség gyermekbántalmazás gyanújával őrizetbe vette az anyát. A rendőrség szerint a 19 hónapos gyermek a zuhanás során megsérült, és kórházba szállították kezelésre. A kisgyermek várhatóan teljesen felépül - írja a focus.de.