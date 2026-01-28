Kína ízeit kóstolhatják meg az állatkertben + VIDEÓ

Péntektől három estén Kína ízeivel, vasárnap nap közben pedig a medvék világával ismerkedhetnek a látogatók a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

Január 30-án, 31-én és február 1-jén kínai gasztronómiai esteket tartanak az október közepén elkezdődött, és egészen február 22-ig látogatható Világ Állatai Kínai Lampion Fesztiválhoz kapcsolódóan – olvasható az állatkert szerdai közleményében, amelyben emlékeztettek arra, hogy a Világ Állatai Kínai Lampion Fesztivál a bolygó változatos állatvilágát megjelenítő, látványos lampionművészeti alkotásokkal hetente háromszor, pénteken, szombaton és vasárnap este, 17 és 21 óra között látogatható az állatkert területén.

A három egymást követő estén 17 és 21 óra között az állatkert különböző pontjain nyolc gasztronómiai állomáshelyen lehet ismerkedni a kínai ételekkel: többek között gombócokat, grillezett falatokat, cukrozott gyümölcsnyársat, desszerteket, palacsintát és kínai stílusú forralt bort is kínálnak majd. Lesz egy mesterséges intelligenciával működő, zárt rendszerű kínai főzőrobot is, amelybe csak az alapanyagokat kell betölteni, a robot pedig önállóan elkészíti az ételeket.

Objektum doboz

Mindezek mellett pénteken este további kínai kulturális programokat is rendeznek, az oroszlántánctól a hagyományos hangszeres zenén át egészen a szecsuáni pien lien (bian lian) arcváltoztatásig.

Február elsején az állatkert megszokott nyitvatartási idejében a Mackóvasárnap elnevezésű programmal várják a gyereket és a családokat. Az esemény apropója, hogy a népi időjóslás hagyományai szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az addig téli álmot alvó medve előjön a barlangjából, és abból, hogy milyen időjárás várja odakint (meglátja-e az árnyékát), következtetéseket lehet levonni a tél hosszát illetően. A hagyomány szerinti jeles nap idén hétfőre esik, de úgy döntöttek, hogy a kapcsolódó programokat már vasárnap megtartják, hogy a gyerekek és a családok minél nagyobb számban el tudjanak látogatni az eseményre.

A Mackóvasárnapon négyféle állatos élményprogram is lesz. A két barnamedve, Hargita és Csángó látványetetésére 11.30-as kezdéssel várják az érdeklődőket. Az állatkerti barnamedvék nem alszanak téli álmot, minden nap, így a Mackóvasárnap idején is megnézhetik őket a látogatók. A nap folyamán állatos élményprogramot tartanak az ormányosmedvéknél, a vörös macskamedve néven is ismert vörös pandáknál, valamint lesz oroszlánfóka-tréning is.

A szervezők játékos „medvekalanddal” is várják a gyerekeket, családokat: a Főkapu térről induló, több állomásos játék során egy kalandlap segítségével lehet végiglátogatni az állatkert különféle medvékkel kapcsolatos helyszíneit, sok érdekességet tudva meg a világukról.

Az esemény legnagyobb részének helyszíne a Nagyszikla belseje, a Varázshegy lesz. Itt mesés medvehatározóval, a Mackó műhelyben kreatív kézműveskedéssel készülnek a szervezők, de meg lehet ismerni Nyalit, a mézmedve néven is ismert farksodrót. A Varázshegyben található Darwin-laborban az állatkert szakemberei ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek például a Magyarországon napjainkban előforduló medvékről vagy éppen a medvék és a méz kapcsolatáról.

A Mackóvasárnap programjai a szokásos állatkerti belépőjegyekkel és bérletekkel látogathatók – áll a közleményben.