Kényszerleszállást hajtott végre a NASA repülőgépe + VIDEÓ

A texasi reptéren sokkoló jelenetek játszódtak le kedden délelőtt. A NASA szerint a futómű meghibásodása miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani.

Döbbenetes felvételek készültek kedden Texasban, amikor a NASA repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre a houstoni Ellington repülőtéren. A futómű nélkül érkező gép aljából lángok csaptak fel, miközben a személyzet megpróbálta irányítás alatt tartani a sodródó repülőt – írja a New York Post alapján az origo.hu.

A NASA WB–57 típusú repülőgépe helyi idő szerint délelőtt fél tizenkettő körül került bajba, miután műszaki meghibásodást észleltek a fedélzeten. A szóvivő, Bethany Stevens közlése szerint a futómű nem nyílt ki, ezért a pilóták úgy döntöttek, hogy úgynevezett hasraszállással teszik le a gépet a kifutópályára.

A kényszerleszállás során két ember tartózkodott a fedélzeten, akik a NASA szerint nem sérültek meg. A houstoni tűzoltóság egységei rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megerősítették: nagy valószínűséggel a futómű meghibásodása vezetett a rendkívüli helyzethez. A NASA közlése szerint az eset kivizsgálása már folyamatban van, és az ügynökség átlátható módon tájékoztatja majd a nyilvánosságot az eredményekről.