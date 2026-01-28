Krónika
Eső, ónos eső, de havazás is előfordulhat
Erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső
A keletiesre forduló szél néhol megélénkülhet, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén 4 és 10 fok között alakul, de az Északi-középhegység, az Észak-Alföld térségében, beleértve a főváros térségét is, valamint az északnyugati határvidéken ennél akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Az orvosmeteorológus szerint mindez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.