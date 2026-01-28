Balesetek, torlódások országszerte

Pest vármegyében, a Vác-Gödöllő összekötő úton, Csörög határában egy személyautó gyalogost gázolt. Az 5-ös km-nél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Csörög településen keresztül lehet. (2104-es jelű)

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra illetve szakaszos torlódásra kell készülni: az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán (képünkön), a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében

A magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatt valamennyi határállomáson határzárat rendeltek el a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál sem kifelé, sem befelé nem léphetnek át a nehéz gépjárművek. A Szerbiába tartó kamionosok az autópályák mellett fekvő parkolókban tudják kivárni, a határzár feloldását. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, a 173-as km-ig lehet eljutni, ott a rendőrség kitereli a teherautókat a pályáról.

A magyar-szerb határon január 26-án 12 órától határozatlan ideig érvényben lévő teherforgalmi korlátozásokról keresse fel a rendőrség honlapját.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.