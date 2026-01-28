Krónika
"Nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal"
Donald Trump amerikai elnök szerint
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Kay Nietfeld, Getty Images via AFP/Alex Wong, AFP/Pool/Gavriil Grigorov
Az elnök részletek említése nélkül kijelentette, hogy "nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban".
A tervek szerint a héten folytatódnak az Egyesült Államok közvetítésével múlt pénteken és szombaton Abu-Dzabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az ukrán és az orosz delegációk között.
Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja "nagyon konstruktívnak" nevezte az egyeztetéseket és az Egyesült Államok elkötelezettségét hangoztatta a háború lezárása érdekében.