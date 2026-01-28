Donald Trump szerint előrelépés van az orosz-ukrán háború megoldása felé vezető folyamatban - az amerikai elnök kedden a washingtoni Fehér Házat elhagyva újságírók előtt hangoztatta optimizmusát.

Az elnök részletek említése nélkül kijelentette, hogy "nagyon jó dolgok történnek Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban".

A tervek szerint a héten folytatódnak az Egyesült Államok közvetítésével múlt pénteken és szombaton Abu-Dzabiban kezdődött háromoldalú közvetlen egyeztetések az ukrán és az orosz delegációk között.

Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja "nagyon konstruktívnak" nevezte az egyeztetéseket és az Egyesült Államok elkötelezettségét hangoztatta a háború lezárása érdekében.