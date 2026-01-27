Ködös reggel, majd napos nappal

Egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben maradhatnak tartósan borult, párás részek is. Reggelre a Tiszántúlon is megszűnik az eső. A ködös tájakon szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés - olvasható a HungaroMet keddi előrejelzésében.

Ködös reggelre ébredtünk január 27-én, de később kisüt a Nap - Képünk illusztráció

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.