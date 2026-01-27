Krónika
Ködös reggel, majd napos nappal
Napközben a látási viszonyok javulnak, és a felhőzet is csökken
Ködös reggelre ébredtünk január 27-én, de később kisüt a Nap - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.