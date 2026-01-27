Hamarabb jön idén a tavaszi óraátállítás

A januári szürke nappalok után alig várjuk, hogy lássuk a napsütést, és minél tovább világos legyen. Ez már nincs is olyan messze, ráadásul a tavaszi óraátállítás 2026-ban hamarabb érkezik.

Köztudott, hogy a tavaszi óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. Tehát, Magyarországon 2026-ban március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát a nyári időszámításra – írja a mindmegette.hu.

Az óraátállítás hajnalban történik: hajnali 2 órakor az órák 3 órára ugranak előre, vagyis egy órával kevesebbet alszunk. Ez azt jelenti, hogy 2025-höz képest egy nappal korábban élvezhetjük a világosabb estéket.

Magyarországon az Osztrák–Magyar Monarchia idején, 1916-ban vezették be először a nyári időszámítást. A cél az volt, hogy energiát spóroljanak a világháború idején, főleg a világításon. Ez az első próbálkozás 1918-ig tartott. 1920 és 1941 között nem volt egységes rendszer: voltak évek, amikor alkalmazták az óraátállítást, máskor nem. A második világháború alatt (1941–1945) ismét bevezették, szintén takarékossági okokból.

Legközelebb 1954 és 1957 között volt újra óraátállítás, de ezt követően több mint 20 évre megszűnt. Ennek oka az volt, hogy a tapasztalatok szerint nem hozott jelentős energiamegtakarítást, és a lakosság sem kedvelte.

1980-ban az energiaválság miatt vezették be újra. Ettől kezdve, kisebb szabálymódosításokkal, folyamatosan alkalmazzák Magyarországon.

Az Európai Unió 2018-ban ugyan már meghozta a döntést az óraátállítás megszüntetéséről, de a gyakorlatban ez eddig nem valósult meg. Többször felröppent a hír, hogy hazánkban 2025-ben lesz utoljára óraátállítás, de mivel a tagállamok továbbra sem tudtak közös döntést hozni a végrehajtásról, a jelenlegi rendszer érvényben marad, és 2026-ban is lesz óraátállítás.