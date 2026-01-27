Gigadugó az M0-s autóút keleti szektorán

Összeütközött két autó az M0-s autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont közelében, az M3-as autópálya csomópontja előtt, ezért jelentős torlódásra kell készülni - közölte kedd reggel az Útinform. Azt írták, hogy a 65-ös kilométernél történt baleset miatt a belső és a középső sávot lezárták; ahol időközben már megindult a forgalom, de a torlódás így is meghaladja a 7 kilométert.

Az M0-ás 65-ös kilométernél történt január 27-i, kedd reggeli baleset miatt a belső és a középső sávot lezárták; ahol időközben már megindult a forgalom, de a torlódás így is meghaladja a 7 kilométert (képünk illusztráció)

Az M2-es autóúton, Budapest irányába a 23-as km-nél baleset történt, Dunakeszi térségében megindult a forgalom. A torlódás 3 km-t meghaladó.



Az M3-as autópályán, a főváros irányába, Eger térségében öt személyautó összeütközött. A 107-es km-nél a sérült járművek a belső sávot foglalják el.



Az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé egy kamion keresztbe fordult, Kerepesnél, a 4-es km-nél egy sávon a forgalom megindult. Az Útinform szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.



Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, a 173-as km-nél, a Röszke pihenőhelyre a hatóságok kiterelik a járműveket.



Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.

A magyar-szerb határon január 26-án 12 órától határozatlan ideig érvényben lévő teherforgalmi korlátozásokról keresse fel a rendőrség honlapját.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes a rendőrség honlapját tanulmányozni.