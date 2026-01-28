Ez az édesség egy konyhai bakiból született

A farsanghoz kapcsolódó népszokások, mint a busójárás, a jelmezbálok és a nagy lakomák általában februárra tehetőek, de a szezon igazából már január elején beindul a jobbnál jobb fánk receptek felkutatásával.

Egy szellemes krónika szerint a fánk egy bécsi pékségből származik. Amikor elhunyt a tulajdonosa, felesége vette át a pékség vezetését, akire reggelente rendszeresen hosszú időt kellett várniuk a vendégeknek, ebből pedig gyakran feszültség is keletkezett. Erre válaszként Krapfenné, a megboldogult pék asszonya egy darab kenyértésztát az egyik vendég fejéhez akart vágni. A tészta azonban rossz irányba repült, és a sistergő olajban landolt. Az illata azonnal megtetszett a vevőknek, így a véletlennek köszönhetően megszületett az első fánk – írja a mindmegette.hu.

Magyarországon a fánk a XIX. században terjedt el. Egyre több helyen vált szokássá, hogy vízkereszttől az egészen hamvazószerdáig tartó farsangi időszak alatt ez a nyalánkság is az asztalra kerüljön. A csöröge és a farsangi vagy szalagos fánk száz százalékban hazai süteménynek számít, de ennek ellenére más nemzeteknél is megtalálhatjuk különböző formákban.