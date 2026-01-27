Krónika
Egy tizenéves fiú meghalt egy osztrák síközpontban
A rendőrség szerint a 14 éves fiú a síközpont kezdőpályáján egy kavicsos lejtőn zuhant le
A Cseh Köztársaságból származó gyermek hétfő reggel a Feuerkogel síközpont kezdőpályáján síelt, amikor hirtelen letért a pályáról.
A helyi média szerint körülbelül hét métert zuhant a kavicsos lejtőn és a fák között, majd a sziklákra zuhant, és a sisakja összetört.
Bernhard Magritzer, a Gmunden alpesi rendőrség vezetője a Kronen Zeitungnak elmondta: „A probléma az, hogy jelenleg nincs hó a lejtők mellett, ami tompítaná egy ilyen súlyos baleset következményeit.”
A tinédzsert egy felvonó alkalmazottja találta meg, aki éppen arra járt, és értesítette a hatóságokat.
Az elsősegélynyújtók egy órán át próbálták újraéleszteni a gyermeket a lejtő szélén, mielőtt halottnak nyilvánították.
Magritzer úr elmondta: „Minden rendelkezésre álló erőforrást a hegyre hívtak.”
Figyelmeztetett, hogy a síelőknek „rendkívüli óvatossággal” kell eljárniuk, mivel a lejtők kemények és a határon nincs hó.
„A lejtők rendkívül kemények és nagy sebességet tesznek lehetővé, amit sokan alábecsülnek” – tette hozzá.
A helyi média szerint a tinédzser egy kis csoport tagjaként – apjával együtt – egy viszonylag sík területen tartózkodott a baleset idején.
The Independent megkereste az üdülőhelyet és az osztrák rendőrséget, hogy kommentálják az esetet.
A Feuerkogel egy hegy Felső-Ausztriában, 200 kilométerre Bécstől nyugatra. Az üdülőhely egész évben változatos programokat kínál síelőknek és túrázóknak, beleértve a családbarát lejtőket is.
Egy 2020-ban publikált tanulmányban a kutatók 369 halálesetet számoltak össze az osztrák sípályákon a 2008/09 és 2017/18 téli szezonok között, és megjegyezték, hogy az éves halálesetek száma idővel csökken.
Ausztriában 1000 síelési naponként kevesebb mint egy sérülés történt. Millió síelési naponként 0,53 és 1,88 haláleset történt.
A szerzők mégis arra a következtetésre jutottak, hogy a kockázat csökkentése érdekében további megelőző intézkedésekre van szükség.