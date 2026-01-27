Egy tizenéves fiú meghalt egy osztrák síközpontban

Egy 14 éves fiú meghalt, miután síelés közben lezuhant egy lejtőn Ausztriában. Ez a második halálos baleset két nap alatt az ország egyik síközpontjában.

A Cseh Köztársaságból származó gyermek hétfő reggel a Feuerkogel síközpont kezdőpályáján síelt, amikor hirtelen letért a pályáról.

A helyi média szerint körülbelül hét métert zuhant a kavicsos lejtőn és a fák között, majd a sziklákra zuhant, és a sisakja összetört.

Bernhard Magritzer, a Gmunden alpesi rendőrség vezetője a Kronen Zeitungnak elmondta: „A probléma az, hogy jelenleg nincs hó a lejtők mellett, ami tompítaná egy ilyen súlyos baleset következményeit.”

A tinédzsert egy felvonó alkalmazottja találta meg, aki éppen arra járt, és értesítette a hatóságokat.

Az elsősegélynyújtók egy órán át próbálták újraéleszteni a gyermeket a lejtő szélén, mielőtt halottnak nyilvánították.

Magritzer úr elmondta: „Minden rendelkezésre álló erőforrást a hegyre hívtak.”

Figyelmeztetett, hogy a síelőknek „rendkívüli óvatossággal” kell eljárniuk, mivel a lejtők kemények és a határon nincs hó.

„A lejtők rendkívül kemények és nagy sebességet tesznek lehetővé, amit sokan alábecsülnek” – tette hozzá.

A helyi média szerint a tinédzser egy kis csoport tagjaként – apjával együtt – egy viszonylag sík területen tartózkodott a baleset idején.

The Independent megkereste az üdülőhelyet és az osztrák rendőrséget, hogy kommentálják az esetet.

A Feuerkogel egy hegy Felső-Ausztriában, 200 kilométerre Bécstől nyugatra. Az üdülőhely egész évben változatos programokat kínál síelőknek és túrázóknak, beleértve a családbarát lejtőket is.

Egy 2020-ban publikált tanulmányban a kutatók 369 halálesetet számoltak össze az osztrák sípályákon a 2008/09 és 2017/18 téli szezonok között, és megjegyezték, hogy az éves halálesetek száma idővel csökken.

Ausztriában 1000 síelési naponként kevesebb mint egy sérülés történt. Millió síelési naponként 0,53 és 1,88 haláleset történt.

A szerzők mégis arra a következtetésre jutottak, hogy a kockázat csökkentése érdekében további megelőző intézkedésekre van szükség.